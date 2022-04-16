السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر ترحب بتنصيب أعضاء البرلمان الصومالي

الجزائر ترحب بتنصيب أعضاء البرلمان الصومالي
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

 أعلنت الجزائر، ترحيبها بأداء الأعضاء المنتخبين حديثا في غرفتي البرلمان الصومالي اليمين، معربة عن أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية وأن تتكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال.

العالم - الجزائر

كما أدانت الجزائر بشدة - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس أيضا بالقرب من مكان البرلمان، مضيفة أن تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي مع استمرار ظاهرة الإرهاب، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال، وكذلك التطور الواعد الذي تقع مسؤولية دعمه على المجتمع الدولي بالكامل.

وبحسب الخارجية الجزائرية، يمثل تنصيب البرلمانيين الصوماليين الجدد بداية لمرحلة جديدة وهامة على درب تعزيز الهيئات الدستورية القيادية في البلاد، ويفتح آفاقا حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية، من خلال التفاف الشعب الصومالي الشقيق حول مؤسساته الوطنية، وهو الأمر الذي يعلي قيم المصالحة الوطنية في مواجهة التحديات المتعددة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن هذا التطور الإيجابي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصومال والمجتمع الدولي، لاسيما وأنه يأتي بعد أكثر من عام من الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية من فعل جماعة الشباب الإرهابية.

روابط ذات صلة

الجزائر تدين بشدة الاعتداءات على الفلسطينيين في المسجد الأقصى

الجزائر: أي امتداد لـ"الاعتداءات المغربية" إلى أراضينا يعتبر ذريعة حرب

الجزائر تعلن عزمها على رفع إمدادات الغاز الدولية

الجزائر: قصف مغربي لقوافل تجارية على حدودنا مع موريتانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع ضحايا العاصفة "ميجي"فی الفلبین إلى 167

النجباء: نعلن ثـبات موقفنا إلى جانب شعب فلسطين

هنية يهاتف رئيس مجلس الامة الكويتي ويطلعه على جرائم الاحتلال

الجزائر ترحب بتنصيب أعضاء البرلمان الصومالي

رئيس جيبوتي يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

الصدر يدعو الخارجية العراقية لاستدعاء ممثل السويد..والسبب؟