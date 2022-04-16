بيكنباور أسطورة صنعت التاريخ مع بايرن ميونخ وألمانيا

العالم - رياضة

ونستعرض لكم اليوم في التقرير التالي أبرز المعلومات والأرقام القياسية والألقاب في حياة واحد من أساطير كرة القدم على مر العصور.

يملك فرانز بيكنباور، أسطورة بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، مسيرة استثنائية داخل المستطيل الأخضر جعلته ضمن أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.

ولعب بيكنباور مع بايرن ميونخ منذ عام 1965 وحتى 1977، وسجل خلال هذه الفترة 44 هدف في 396 مباراة خاضها بقميص البافاري.

وتوج الأسطورة بـ14 لقبا أبرزها 4 بطولات دوري ألماني ومثلهم في الكأس و3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس والإنتركونينينتال.

وعلى المستوى الدولي، ساهم بيكنباور في فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم عام 1974، وكأس الأمم الأوروبية عام 1972، ليتم تصنيف اللاعب الأسطوري أحد أعظم لاعبي كرة القدم في القرن العشرين بجانب بيليه وكرويف ومارادونا.

وفاز بيكنباور بجائزة الكرة الذهبية مرتين جاءت المرة الأولى عام 1972 بحصوله، ثم كرر الإنجاز التاريخي عام 1976 برصيد 91 نقطة.

كما توج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني كمدرب عام 1990، ليصبح أحد 3 أفراد فقط في التاريخ توج بلقب كأس العالم كلاعب ومدرب مع البرازيلي ماريو زاغالو والفرنسي ديدييه ديشامب.

واعتزل بيكنباور اللعب في عام 1981 مع فريق هامبورغ بعد تجربة قصيرة في الولايات المتحدة.