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عمليات صلاح الدين تعزز خط الصدّ في حمرين بقطعات جديدة

عمليات صلاح الدين تعزز خط الصدّ في حمرين بقطعات جديدة
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، اليوم السبت، تعزيز خط الصد في حمرين مع انطلاق عمليات القبضة الحديدية. 

العالم-العراق

وقال حاتم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات صلاح الدين قامت بتعزيز خط الصد في حمرين لمنع تسلل العصابات الإرهابية الى المحافظة بعد انطلاق عملية القبضة الحديدية في محافظة كركوك".

وأشار الى أن "القوات الأمنية عثرت على أربع عبوات ناسفة وقامت بتفجيرها".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء الماضي، عن انطلاق عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية): "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين".

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