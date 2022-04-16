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رغم مرور 3 أسابيع من الإتفاق.. العدوان يتنصل من تنفيذ الهدنة

السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تدخل الهدنة في اليمن أسبوعها الثالث ولاتزال بنودها حبرا على ورق، فإلى جانب احتجاز تحالف العدوان لـ3 سفن للمشتقات النفطية ومنعها من الدخول الى ميناء الحديدة، لايزال مطار صنعاء الدولي مغلقا امام الرحلات التجارية والتي كانت قد نصت بنود الاتفاقية على فتحه بواقع رحلتين تجاريتين اسبوعياً.

العالم - مراسلون

حيث يرفض التحالف منح تصاريح تسيير الرحلات الجوية من والى المطار على الرغم من تاكيد المسؤولين جاهزيته الفنية الكاملة لاستقبال الرحلات.

وفي ظل التعامل السلبي من قبل تحالف العدوان مع الهدنة، واستمرار خروقاته العسكرية، وتعنته في تنفيذ بنودها تحذر صنعاء من احتمالات انهيار الهدنة في البلاد لاسيما مع التحركات الامريكية الاخيرة في البحر الاحمر ، والتي اعتبرتها صنعاء تصعيدا عسكريا يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة والسلام في اليمن، ويؤكد رغبتها في استمرار الحرب والحصار.

ويبدو ان استجابة دول تحالف العدوان للهدنة لايبعث على التفاؤل وتكشف عن عدم جديته في مسألة ايقاف الحرب وحل الازمة اليمنية.

ولايستبعد مراقبون من ان تحالف العدوان يحظر لتصعيد جديد عقب الانتهاء من ترتيب اوضاعه العسكرية لاسيما مع تصريحات المسؤولين السعوديين استمرار تقديم الدعم لادواتهم على كافة الاصعدة وعلى راسها الدعم العسكري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. رغم مرور 3 أسابيع من الإتفاق.. العدوان يتنصل من تنفيذ الهدنة

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