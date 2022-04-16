السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المعرض الدولي للقران الكريم يبدا اعماله في طهران

المعرض الدولي للقران الكريم يبدا اعماله في طهران
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت عصر اليوم السبت في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران، مراسم افتتاح المعرض الدولي للقران الكريم لنسخته التاسعة والعشرين؛ برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" وحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" وعدد من المسؤولين ونواب البرلمان.

العالم - ايران

وشهدت مراسم افتتاح معرض القران الكريم الدولي في طهران التي تزامنت مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبى (عليه السلام)، تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الايراني الفائز بالمركز الاول لمسابقات القران الكريم الدولية هذا العام، "هادي موحدي امين".

كما تم عرض تقرير مصور حول النشاطات المحققة من قبل الجنة المنظمة خلال الشهرين الاخيرين، التي تكللت بالنجاح في اقامة المعرض بالوقت المحدد؛ ومن ثم ادلى رئيس البرلمان و وزير الثقافة كلمة الافتتاح.

وتتواصل نشاطات الاجنحة المشاركة في معرض القران الكريم الدولي بطهران، على مدى اسبوعين من الساعة الخامسة والنصف الى الحادية والنصف مساء؛ لتختتم في 29 نيسان / ابريل الحالي،

روابط ذات صلة

معرض طهران الدولي للكتاب يفتح أبوابه في 11 مايو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. تصاعد اعتداءات الاحتلال لمحاولة اجتثاث فصائل المقاومة

بالفيديو.. روسيا تحذّر الدول الغربية من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة

"هنية" يهاتف وزير الخارجية العُماني ويطلعه على جرائم الاحتلال بالأقصى

لابد من تجنب هذه العادات الغذائية بعد أن تبلغ الـ30 من عمرك

بوتين ناقش مع بن سلمان الحرب في أوكرانيا والتسوية باليمن

القوات الخاصة البريطانية تعود إلى كييف لتدريب الجيش الأوكراني.. صحيفة تكشف التفاصيل