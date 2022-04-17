شاهد.. أجواء ولادة الامام الحسن (عليه السلام) في كربلاء المقدسة

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وشهدت المنطقة الطاهرة تنظيم الموائد الرمضانية، بمشاركة جموع كبيرة من الزائرين الذي وفدوا من مختلف المحافظات العراقية لإحياء ذكرى الولادة الميمونة للإمام الحسن عليه السلام.

وتخلل مراسيم الاحتفال بالذكرى القاء الاناشيد والاهازيج التي تغنت بحب اهل البيت الاطهار وصاحب الذكرى صلوات الله عليهم اجمعين.

ويحيي اتباع أهل البيت عليهم السلام في مختلف البلدان الاسلامية وغير الاسلامية، ذكرى ولادة القمر الثاني من الأقمار الإلهية، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بتنظيم الفعاليات الخاصة والقاء المحاضرات الدينية التي تستذكر مواقف الإمام الحسن عليه السلام.