أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 17 أبريل 2022

جمهوري اسلامي ..

الشعب اليمني لقادة التحالف السعودي .. أرسلوا قواتكم لتحرير القدس بدلا من الحرب على اليمن

ابرار ..

وزير الخارجية .. أحداث المسجد الأقصى جسدت فشل وتخبط الصهاينة وصلابة مقاومة الشعب الفلسطيني

ايران ..

ردود فعل إقليمية ودولية واسعة النطاق تنديدا بالجريمة الصهيونية الوحشية بالمسجد الأقصى

خراسان ..

حركة حماس في رسالة إنذار للكيان الصهيوني .. أصابعنا على الزناد

سياست روز ..

رئيس الجمهورية يأذن بتصدير الفائض من اللقاحات الإيرانية لكورونا التي تضاهي مثيلاتها الدولية

اطلاعات ..

غضب عارم بين المسلمين بالسويد إثر إضرام عنصري النار بنسخة من المصحف الشريف

جام جم ..

تفجر خلافات حادة بين الأحزاب الألمانية حول سبل التعامل مع الحرب في اوكرانيا

حمايت ,..

وقوع إنفجارات ضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف وإتساع المعارك في شرق أوكرانيا

مردم سالاري ..

قصف روسي مكثف لكييف ردا على إغراق الطراد موسكوفا الضخم بالبحر الأسود

وطن امروز ..

مظاهرات حاشدة في باريس ضد المرشحين الرئاسيين وشعار لا لماكرون ولا للوبان

اعتماد ..

إنتقادات دولية واسعة لقرار الحكومة البريطانية ترحيل اللاجئين الى جمهورية رواندا بأفريقيا

قدس ..

طائرة مسيرة مجهولة تهاجم مقرا للحشد الشعبي بالموصل بعد لقاء مسرور البرزاني وأردوغان

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( العداء للإسلام من السويد للقدس ).. الغرب يتشدق بمفاهيم حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان لا ايمانا منه بهذه المفاهيم قدرما ينظر اليها كأداة لابتزاز الاخرين , ومن هنا تتبلور ازدواجيته في التعامل مع القضايا التي ترتبط بحرية الرأي وبحقوق الانسان ، ( إن هذه الإزدواجية تجسدت مؤخرا بتذرع السلطات السويدية بتبرير جريمة إضرام متطرف النار بالمصحف الشريف بمقولة حرية الرأي) لكن الشرطة السويدية قمعت المسلمين الذين احتجوا وادانوا هذه الجريمة وتجاهلت السلطات السويدية واقع أن هذه الاحتجاجات حرية رأي بدورها , وتجاهلت ايضا بأن ماقام به هذا المتطرف العنصري اساءة صارخة لمعتقدات دين سماوي ولاكثر من مليار ونصف مسلم في العالم .

وعلى الجانب الاخر من العالم وفي القدس تجاهل الغرب كل شيئ عن حقوق الانسان بشأن الجريمة الصهيونية الاخيرة بالمسجد الاقصى مكتفيا بابداء قلقه من تزايد العنف فقط , والسبب هو ان الضحايا هم من المسلمين ولو كان الامر معكوسا لاقامت القوى الغربية ضجة هائلة متباكية على حقوق الانسان ..

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تقريرها التحليلي ( واشنطن تصب الزيت على نيران الحرب بأوكرانيا ).. امريكا تتنبأ بان الحرب الاوكرانية لن تنتهي قبل نهاية هذا العام, وهذا ما عكسته التصريحات الاخيرة للعديد من كبار المسؤولين الامريكيين , الامر الذي يعكس وجود رهان امريكي على استمرار هذه الحرب لتحقيق عدة نوايا امريكية، ( إن أمريكا تستغل هذه الحرب وتفاعلاتها لإضعاف روسيا بالدرجة الأولى وكذلك لترويع المترددين من حلفائها للإمتثال لإرادتها) كما ان امريكا تستغل هذه الاجواء لتسويق المزيد من السلاح للدول الغربية خلف ذريعة مواجهة روسيا , ولدفعها اكثر في مسار التبعية لارادة واشنطن .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقال لها يحمل عنوان ( إنتفاضة ضد الناتو العبري – العربي ).. طفت على مدى الاسابيع الاخيرة مؤشرات على السطح حول تبلور انتفاضة فلسطينية جديدة ضد التطبيع وضد التحالفات العربية الصهيونية التي تستهدف ايجاد حلف ناتو عبري – عربي باشراف امريكي ضد جبهة المقاومة، ( إن توقيت وقوع عمليات إستشهادية مع إجتماع النقب بين وزراء خارجية أمريكا والكيان ونظم عربية مؤشر على إنتقاضة) والتصدي الفلسطيني الشجاع والصلب للكيان الصهيوني باحداث المسجد الاقصى الاخيرة مؤشر اخر للانتفاضة الجديدة , كما ان تحذيرات فصائل المقاومة من ان اصابعها على الزناد تحمل بدورها مؤشر اخر على عزم الشعب الفلسطيني على سحب البساط من تحت اقدام مخطط الناتو العبري العربي ضد فلسطين وجبهة المقاومة وخصوصا ايران الاسلام .

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( اليابان تتجه نحو إمتلاك قدرات هجومية ) .. الدستور الياباني يمنع ايجاد جيش له قدرات هجومية , وهو دستور املته شروط استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية بعد تعرضها للقصف النووي الامريكي .ولكن ... ( هناك لائحة برلمانية تدعو لتطوير قدرات هجومية لليابان مع تزايد التحديات والتهديدات من حولها ) ان وراء طرح مثل هذه اللائحة في البرلمان الياباني مخاوف من تنامي القدرات النووية لكوريا الشمالية وكذلك مخاوف من تنامي الخلافات مع روسيا حول بعض الجزر وخاصة مع شن روسيا الحرب على اوكرانيا وارسالها لقطع حربية الى قرب هذه الجزر, وبالطبع لليابان هواجسها المعروفة من العملاق الصيني . ان تطوير اليابان بتكنولوجيا المتقدمة لقدراتها العسكرية الهجومية بشكل خاص سيحمل معه مؤشر دخول لاعب مؤثر جديد في موازين القوى في شرق اسيا .

خراسان ..

في مقالها ( تغيير تدريجي في المواقف إزاء الرياض) كتبت صحيفة خراسان عن العلاقات الامريكية السعودية .. هناك تحرك بمجلس النواب الامريكي لمطالبة بايدن باتخاذ موقف حازم ازاء السعودية لرفضها دعوة واشنطن لزيادة انتاجها النفطي لسد النقص بالاسواق الناجم عن تداعيات الحرب الاوكرانية، (بايدن لوح بوصوله للسلطة بإتخاذ مواقف صلبة إزاء السعودية لكنه إنتهج سياسة مرنة إزاءها تماشيا مع المصالح الأمريكية) لكن ما يحدث اليوم رغم ذلك هو ان ثقة السعودية بالدعم الامريكي قد اهتزت بالفعل لالف سبب وسبب الامر الذي دفع بها لتوسيع دائرة علاقاتها مع الصين وروسيا في مجال الطاقة بالدرجة الاولى , ومن هنا جاء الرفض السعودي لطلب واشنطن بزيادة انتاجها النفطي , فالرياض لم تغامر باغضاب موسكو كما انها لم تغامر بتعريض علاقاتها الناشئة مع بكين للخطر ايضا .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن الجديد على صعيد العلاقات بين ابو ظبي وتل ابيب في تقريرها (الرجعية العربية وأحدث خدمة " لاسرائيل" ).. بعد مرور نحو عامين على اعتراف الامارات بالكيان الصهيوني , اعلنت ابو ظبي مؤخرا عزمها على بناء محلة او منطقة سكنية خاصة لليهود .. ( إن الإمارات تعتزم بناء منطقة سكنية لليهود تضم مدارس ومتاجر وجامعة ومعبدا وفنادق ومقاهي ومجمعات تجارية وترفيهية) صحيفة الجيروزاليم بوست التي تصدر في تل ابيب اكدت ان الاتفاق على اقامة مثل هذه المنطقة ابرم خلال زيارة الحاخام الاكبر لابو ظبي العام الماضي في ظل تزايد عدد اليهود المقيمين بالامارات الى اكثر من الفي شخص وسط مؤشرات تقول ان العدد سيتضاعف قريبا .