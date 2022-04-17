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العراق.. هزة أرضية جديدة تضرب السليمانية

العراق.. هزة أرضية جديدة تضرب السليمانية
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء السبت، تسجيل حدوث هزة أرضية بقوة ( 4) درجة جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية شمالي البلاد.

العالم-العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية"، مبينة ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:00:20 مساء السبت بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 4 ) درجة حيث تبعد ( 12 ) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ."

واشارت الى انه طتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة "، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقضاء كلار في محافظة السليمانية بلغت قوتها (3.6) درجات.

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