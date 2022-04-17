شاهد الاستفزاز الإسرائيلي في صور عن اقتحامه المسجد الأقصى اليوم

العالم - الإحتلال

وأفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال أغلقت جميع أبواب البلدة القديمة لمنع دخول المصلين إلى الأقصى، مشيرًا إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأجبرت شرطة الاحتلال المصلين على إخلاء المسجد بشكل كامل، حيث اعتدى عناصرها بالضرب على عدد منهم، مستخدمين الهراوات، واعتقلوا أحدهم.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين، صباحية ومسائية.

لكن اقتحام اليوم الأحد، يكتسب حساسية خاصة، نظرًا لتزامنه مع عيد الفصح اليهودي (بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر أسبوعًا).

ودعت جماعات استيطانية إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة عيد الفصح.