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الكويت تقرر إزالة جميع قيود كورونا قبل عطلة العيد

الكويت تقرر إزالة جميع قيود كورونا قبل عطلة العيد
الأحد ١٧ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة كويتية، بأن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد في الكويت يشهد تحسناً كبيراً من ناحية عدد الإصابات، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تتجه إلى إزالة بقية الإجراءات الاحترازية وعددها 8، قبل عطلة عيد الفطر.

العالم - الكويت

ووفقاً لصحيفة "الراي" المحلية، فإن بقية الاحترازات تشمل: مدة حجر المخالط المحصن وغير المحصن، ومدة عزل المصاب المحصن وغير المحصن، ودخول الأماكن المغلقة لغير المحصنين، وإلزامية ارتداء الكمام.

كما تشمل إحضار سجادة الصلاة إلى المسجد، وحجر المسافرين العائدين غير مكتملي التحصين، وفحص "PCR" لغير المحصنين قبل الوصول، وفترة الحجر المنزلي للعائدين غير المحصنين.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر صحية -لم تسمها- استمرار تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد، مبينةً أن الموجة الأخيرة لفيروس كورونا تصل إلى أقل مستوياتها لجهة حالات الإصابة والعناية المركزة ونسبة الحالات التي تتلقى العلاج في الأجنحة.

ولفتت إلى استمرار تحسن مؤشرات تقييم الوضع الوبائي في البلاد، حيث وصلت الموجة الأخيرة إلى أقل مستوياتها لجهة حالات الإصابة والعناية المركزة ونسبة الحالات التي تتلقى العلاج في الأجنحة.

وبينت الصحيفة أن نسب التطعيم ضد الفيروس التاجي شارفت 90%، وهو ما يدفع وزارة الصحة إلى تخفيف بقية الاحترازات، التي يبلغ عددها نحو 8 قبل عطلة عيد الفطر.

ومنتصف فبراير الماضي، ألغت السلطات الكويتية كثيراً من القيود التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا، وضمنها السفر إلى الخارج للجميع، ومنهم غير المطعمين، إضافة إلى إعادة رصّ الصفوف في المساجد، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

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الكويت تقرر إزالة جميع قيود كورونا قبل عطلة العيد