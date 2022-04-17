واشنطن تتسلم ملف عدن امنيا وسياسيا

العالم - اليمن

وفي الوقت الذي بدأ فيه خبراء أميركيون إعادة ترتيب الوضع الأمني في المدينة ناقش مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى مع مسؤولين في المدينة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية.

مصادر امنية في عدن أفادت بان فرقة خاصة أمريكية وصلت في وقت سابق السبت إلى عدن ونزلت في قصر المعاشيق، مقر إقامة مسؤولي السلطة الجديدة، مشيرة إلى أن الفرقة تقوم حاليا بإعادة توزيع وحدات تم استدعائها من الساحل الغربي على مواقع ومناطق استراتيجية وسط المدينة ومحيطها لتأمين عودة حكومة معين وبرلمان البركاني.

وبالتزامن مع هذه التطورات عقد مسؤولو القسم السياسي والعسكري بالسفارة الامريكية لقاء مع وكيل محافظة عدن الأول محمد نصر الشاذلي، حيث نقاش الاجتماع، وفق وسائل اعلام رسميا، احتياجات عمل من المشاريع الخدمية والتنموية، إلى جانب الملف الأمني.

وتشير هذه التطورات إلى تولي الولايات المتحدة رسميا ملف إدارة عدن التي ظلت خلال السنوات الماضية محل صراع بين الامارات والسعودية وهو ما حال دون استقرار السلطات المنقسمة بالولاء لهما.

ويعد تسليم عدن للأمريكيين امتدادا لتقسيم للسلطات والمحافظات بين حلفاء الحرب برعاية أمريكية.