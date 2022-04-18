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العاروري يثمن دعم ايران المتواصل للمقاومة

العاروري يثمن دعم ايران المتواصل للمقاومة
الإثنين ١٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن الشهداء في كل مكان ارتقوا جميعا من اجل المسرى والقدس ومن اجل كل فلسطين.

العالم-لبنان

وتابع العاروري خلال كلمته بمراسم إحياء يوم الاسير الفلسطيني في بيروت، ان لدينا نفس طويل وسجل عظيم في الصراعات والتضحيات دون ان نتنازل، مشيرا الى ان المسرى بالنسبة لنا شئ تدور حوله جميع المعارك.

وأكد على ان الشعب فلسطين جزء لا يتجزأ من الامة العربية والاسلامية.

وقال العاروري: بذلنا جهودا كبيرة لبناء الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة لكننا لم ننجح.

وتابع: مخيم جنين كان رمزا للوحدة الوطنية الحقيقية وقد احتفظ بهذه الروح حتى الان، مشيرا الى ان نحن بحاجة الى بناء الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة للتصدي للاحتلال.

واستطرد بالقول: نحن واثقون من أن شعوب امتنا كلها محور المقاومة الا القليل منها.

وأكد على انه يقف معنا في خط المقاومة اخواننا في حزب الله دون اي تأخر.

وقال العاروري: من واجبنا ان نثمن دعم ايران المتواصل للمقاومة والذي تدفع الثمن من اجله.

وتابع: هناك اصطفافات ضد المقاومة في السر وبعضها وصل الى العلن.

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