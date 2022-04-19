اليمنيون يحيون ذكرى الشهيد الصماد بفعاليات حاشدة

العالم - اليمن

ونظمت مديريتا صنعاء الجديدة وسنحان ومكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة صنعاء باليمن، فعالية جماهيرية احياءً لذكرى الشهيد الرئيس صالح الصماد، وذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وذكرى غزوة بدر.

وركّزت الفعالية، بحضور أعضاء مجلس الشورى عبدالقادر الشاوش ومحمد سلمان ومحمد الكبسي ووكلاء المحافظة عبدالملك الغربي وصالح المنتصر وأبو نجوم المحاقري ويحيى الكول، على دلالات إحياء هذه المناسبات كمحطة تعبوية جهادية لدعم خيارات الصمود في مواجهة أعداء اليمن.

واستعرض نائب وزير الإرشاد، العلامة فؤاد ناجي، الدلالات العظمية لانتصار المسلمين في غزو بدر الكبرى، التي شكّلت محطة فارقة بين المسلمين والمشركين، وأحدثت تحولا كبيرا في حياة المسلمين.

وأشار إلى عظمة غزوة بدر الكبرى كمحطة تربوية تاريخية بما تتضمّنه من دروس وعبر ودلالات، خصوصا والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية مع قوى البغي والاستكبار العالمي.

وحث ناجي على استغلال الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والمعاملات، والاقتداء بالرسول الأعظم قولاً وعملاً، والجهاد في سبيل الله، والتصدي لمخططات العدو، ومواصلة الصمود ونصرة المستضعفين، وتلمس أحوال المحتاجين.

وتطرق إلى مشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد في بناء الوطن، وإدارته للبلاد في ظل العدوان والحصار، وإنجازاته ونزاهته وتواضعه، ونجاحه في توحيد الجبهة الداخلية.

وأكد على أهمية تعزيز الصمود والثبات، والمضي على درب الشهيد الصماد، وتجسيد أخلاقه ومشروعه في مواجهة المؤامرات التآمرية ضد اليمن، مشيرا إلى أبعاد الحرب الناعمة لاستهداف هوية الشعب اليمني.. لافتا إلى مسؤولية الجميع في مواجهتها، وتحصين المجتمع من مخاطرها وأضرارها.

وأشاد بمواقف أبناء محافظة صنعاء في التلاحم والتماسك، وتفويت الفرصة على المتربصين بالنسيج الاجتماعي، والنيل من الأمن والاستقرار.. مؤكدا أن صمودهم وثباتهم ساهم في صنع الانتصارات وإحباط مؤامرات العدوان.

بدوره، أشار مدير مكتب الأشغال العامة والطرق، المهندس محيي الدين شمسان، إلى ما تميز به الشهيد الصماد من صفات قيادية، وما اتسم به من تسامح وصبر وحرص على لم شمل اليمنيين، وتعزيز صمودهم وتلاحمهم.

واستعرض ما تحقق للوطن من مكاسب وانتصارات سياسية وميدانية، جراء الالتفاف الشعبي حول قيادته والجيش واللجان الشعبية.

تخلل الفعالية، بحضور مديري مديرتي سنحان مجاهد عايض وصنعاء الجديدة أحمد عثمان وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية في المحافظة ومشايخ وشخصيات اجتماعية، قصيدة وموشحات دينية معبّرة.

كما ونظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليمنية أمسية خطابية وثقافية بالذكرى السنوية للرئيس الشهيد صالح الصماد.

وفي الأمسية التي حضرها محافظ شبوة عوض العولقي وعضو لجنة المصالحة الوطنية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الأمير وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكد محافظ مأرب علي محمد طعيمان أهمية استذكار معاني التضحية والفداء من الرئيس الشهيد الصماد الذي عاش حياته نزيهاً متواضعاً رافعا شعار “يد تبني ويد تحمي ” ووهب نفسه للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

ونوه طعيمان بمناقب الشهيد الرئيس الصماد الذي تحلى بالثقافة القرآنية ..لافتا إلى أن مشروعه الوطني تركز على مقومات بناء الدولة والاستقلال والمصالحة والاستقرار السياسي والاعتماد على الذات في إدارة مؤسسات الدولة.

كما ألقيت كلمات من قبل مدير مكتب الشؤون الإجتماعية حسين أبوناب ورئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة قايد نمران أشارت الى ان الشهيد الصماد سيبقى حيا في قلوب اليمنيين ورمزا للصمود والحكمة والنزاهة والشجاعة والإقدام والمشروع الوطني النهضوي.

وأكدت الكلمات أن العدوان تعمد اغتيال الرئيس الشهيد الصماد بهدف إجهاض مشروعه الوطني.. لافتة إلى أن الرئيس الشهيد كان زاهدا في السلطة واختار طريق الشهادة التي هي طريق العظماء.

تخلل الأمسية قصيدتين للشاعرين عزيز الردماني وعابد المدم وعرض فيلم بعنوان “وثائقي الصماد”.

هذا ونظمت السلطة المحلية بمحافظة حجة أمس الاثنين ، فعالية خطابية بالذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد.

وفي الفعالية أكد محافظ حجة هلال الصوفي أهمية استحضار مواقف الرئيس الشهيد صالح الصماد، واستشعار المسؤولية تجاه المجتمع، و تعزيز عوامل الصمود وإنصاف المظلومين.

وأشار إلى ضرورة التمسك بالشعار الذي أطلقه الشهيد الصماد ، لبناء الدولة ” يد تحمي – يد تبني” والاهتمام بالبرنامج الرمضاني الإرشادي لترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية.

كما أكد على ضرورة تفاعل الجميع مع المراكز الصيفية والدفع بالأبناء للالتحاق بها عقب شهر رمضان المبارك لتحصين النشء والشباب من الثقافات المغلوطة.

وفي الفعالية بحضور وكيلي المحافظة محمد القاضي وعادل شلي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية ، أشار الناشط الثقافي حمزة الأخفش إلى أن دماء الرئيس الشهيد الصماد رسخت أقدس علاقة بين الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن استهداف العدوان له زاد من عزيمة اليمنيين بالسير على نهجه والتمسك بالشعار الذي أطلقه.