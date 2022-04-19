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في ذكرى الشهيد الصماد..

بن حبتور: يؤكد موقف اليمن الثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية

بن حبتور: يؤكد موقف اليمن الثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية
الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني اليمني عبد العزيز بن حبتور أن الرئيس الشهيد صالح الصماد كان يتحدث عن المقاومة في المنطقة بكثير من الاعتزاز لأنها تواجه الهيمنة الأمريكية والصهيونية على منطقتنا.

العالم - اليمن

وخلال فعالية رسمية في العاصمة صنعاء إحياء لذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد بحضور عدد من أعضاء المجلس السياسي الأعلى والوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية والمسؤولين والشخصيات الاجتماعية، قال بن حبتور إن: موقفنا ثابت إلى جانب المقاومة الفلسطينية وسنعقد الأسبوع المقبل في صنعاء مؤتمرا خاصا بالقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الكثير من الأنظمة العربية باعت هويتها للمستعمر الأمريكي والحركة الصهيونية وسارعت نحو التطبيع، لافتا إلى أن دول التطبيع تحاصر اليمنيين وتهنئ قادة كيان العدو بما يسمى عيد الفصح اليهودي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشهيد الصماد كان قريبا من الناس وبشهادته خسر شعب اليمن شخصية معطاءة، موضحا أن الشهيد الصماد كان يعطي للمستقبل والجهاد قيمة كبرى، ويعطي للانتصار القادم معنى كبير

وأضاف بن حبتور: الشهيد الصماد كان جادا وصارما في التوجيهات المتعلقة بمسار الحفاظ على المؤسسات، وكان رجل المسؤولية بحق، وكان حريصا على العلاقة بين مؤسسات الدولة.

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