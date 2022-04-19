الإمارات تستدعي سفير تل ابيب لديها للاحتجاج على مايجري بالاقصى

العالم- الاحتلال

واستدعت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الامارات، أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى أبو ظبي، وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت الهاشمي، في بيان أنه يجب "الوقف الفوري لهذه الممارسات، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين، واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربةً عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأكدت "ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

ويشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عبرية، عن استعداد طائرات إماراتية للمشاركة في عروض جوية في تل أبيب، للاحتفال بـ”يوم الاستقلال” المزعوم للكيان الاسرائيلي، وهو يوم النكبة واحتلال الصهاينة للأراضي الفلسطينية.

والجمعة الماضية هاجمت قوات الاحتلال الزائرين والمعتكفين الفلسطينيين في المسجد الاقصى، في وقت كان فيه سفراء الدول العلربية المطفعة يجلسون على مائدة افطار الى جانب ممثلين عن جيش وشرطة الاحتلال في مقر رئيس كيان الاحتلال هريتسوغ.