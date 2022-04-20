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فيديوغرافيك.. الفصائل الفلسطينية تعلن رفع حالة الاستنفار حماية للأقصى والقدس

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رفع حالة الاستنفار العام في صفوفها، وعلى كل المستويات، تحسبًا لأي عدوان جديد على المسجد الأقصى المبارك، أو ارتكاب حماقات جديدة من الاحتلال والمستوطنين.

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