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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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وزير الخارجية الايراني يبعث رسائل لأمين عام الامم المتحدة وامين عام منظمة التعاون الاسلامي ونظرائه بالدول الاسلامية حول اوضاع فلسطين المحتلة
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يعتبر في رسائله الصمت الدولي سببا لزيادة انتهاكات الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يعتبر في رسائله الصمت الدولي سببا لزيادة انتهاكات الكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
الأدميرال شهرام إيراني: المدمرة دماوند ستكون جاهزة للإبحار في وقت قريب وسيكون لنا تواجد بحري دائم وقوي في العام الجاري
الأدميرال شهرام إيراني: لا محدودية أمام قدراتنا في مجال التصنيع العسكري
الأدميرال شهرام إيراني: حضورنا في بعض المناطق ليس من أجل مصالحنا فحسب بل من أجل أمن واستقرار دول المنطقة
الأدميرال شهرام إيراني: حيثما شعرنا بتهديد أمني سنكون حاضرين لتحييد ذلك الخطر
الأدميرال شهرام إيراني: بسبب وجودنا الفاعل في المياه الحرة وخارج مياهنا الإقليمية لم نشهد حضور قوات أجنبية متربصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف 12 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة اليوم
مصادر عبرية : رفع حالة التأهب القصوى في جميع غلاف غزة لنظام القبة الحديدية والمناطق الجنوبية
شاهد: احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مرقد الإمام علي (ع)
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش
اقيمت مراسم احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مرقد الإمام علي عليه السلام.
العالم-
منوعات
تصنيف :
منوعات
كلمات دليلية :
ليالي القدر
شهر رمضان المبارك
مرقد الإمام علي (ع)
احياء الليلة الأولى
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