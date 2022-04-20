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شاهد: احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مرقد الإمام علي (ع)

شاهد: احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مرقد الإمام علي (ع)
الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

اقيمت مراسم احياء الليلة الأولى من ليالي القدر في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مرقد الإمام علي عليه السلام.

العالم- منوعات

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