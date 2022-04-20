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في الحرم المكي والناس صيام.. فيديو صادم لما حدث بين المعتمرين!

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع مشاجرة عنيفة داخل الحرم المكي، بين عدد من المعتمرين.

العالم- السعودية

ويظهر الفيديو عددا من المعتمرين وقد دخلوا في شجار عنيف، تطور لاشتباك بالإيدي داخل الحرم وبينما كانوا يرتدون ملابس الإحرام.

كما يظهر محاولة آخرين التدخل لوقف الشجار وفض التنازع، إلا أنهم فشلوا في ذلك ليستمر الصراع بينهم في نهار رمضان.

ولم يتم كشف أي تفاصيل عن سبب هذا الشجار أو وقته، وكذلك لم يكشف متداولو المقطع عن جنسية المعتمرين الذين نشب الشجار بينهم.

وأثارت هذه اللقطات من داخل بيت الله الحرام، غضب العديد من النشطاء الذين استنكروا حدوث مثل هذا الأمر داخل الحرم وأيضا في نهار شهر رمضان المبارك.

وكتب أحد النشطاء غاضبا من المشهد:”هيا خذلك مافي احترام للمكان !؟ حتى في الحرم!”.

فيما دون آخر:”الواحد إذا وطأت أقدامه الحرم، لا يلتفت لأمور قد تفقده سيطرته على نفسه.”

من جانبه شدد أحد النشطاء في تعليق له على أن “القتال وهو قتال ما يصير حتى الكافر لا يجوز قتاله عند الحرم.. كيف هؤلاء يتهاوشون؟!”.

وتشهد السعودية حاليا قدوم عدد كبير من المسلمين حول العالم لأداء فريضة العمرة، حيث يفضل الكثيرين أدائها في شهر رمضان المبارك لما لهذا الشهر من فضل وثواب كبير.

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في الحرم المكي والناس صيام.. فيديو صادم لما حدث بين المعتمرين!

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