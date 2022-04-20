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خبير سياسي: حجر الزاوية في كل هذه الأحداث هو صمود المقدسيين

الأربعاء ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد عصمت منصور الخبير في الشأن الاسرائيلي من رام الله، أن حجر الزاوية في كل هذه الأحداث هو صمود المقدسيين.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على القدس والأقصى، اشار منصور الى أن شرطة الاحتلال تقوم بشكل ممنهج بتطبيق خطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأوضح منصور قائلا:"لا نأمن أن تقدم قوات الاحتلال بتعويض المستوطنيين بالحضور داخل باحات مسجد الأقصى".

وشدد منصور:" يجب علينا نحن الفلسطينيين أن نلجم المستوطنين من خلال صمودنا ومقاومتنا ويقظتنا".

وتقتحم لليوم الرابع على التوالي قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الاقصى وتخليه من المصلين والمعتكفين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت شرطة الاحتلال انتشرت في ساحات المسجد وحاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وفي وقت يتواصل تصدي المرابطين في المسجد الأقصى للاقتحامات الصهيونية واجماع فلسطيني على وحدة الساحات، وأن الأقصى خط أحمر اضافة الى تهديد المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت وقف اقتحامات المستوطنين للأقصى اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان وذلك في خطوة اعتبرها اعضاء في الكنيست استسلاما أمام الفلسطينيين.

وكانت فصائلُ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد رفعَت مستوى حالةِ الاستنفار العام على جميع المستويات تحسباً لأيِ عدوانٍ اسرائيليٍ جديد على المسجد الأقصى.

واوضحت عقب اجتماع لها أنها تتابع وتدقق كل صورة تخرج من الأقصى وقالت إذا تغول الاحتلال فإن المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائمه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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