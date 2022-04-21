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حكم نهائي بالمؤبد على مرشد ’الإخوان المسلمين’ في مصر

حكم نهائي بالمؤبد على مرشد ’الإخوان المسلمين’ في مصر
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماً نهائياً ضد مرشد "الإخوان المسلمين" واثنين من القياديين في الجماعة، بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب والتحريض على ارتكاب العنف والقتل.

العالم - مصر

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فقد "أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الاربعاء حكماً نهائياً وباتّاً بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد وذلك لإدانتهم جميعاً بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب".

كما تضمن الحكم الصادر عن محكمة النقض "معاقبة 6 متهمين آخرين من كوادر واعضاء الاخوان، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهماً آخرين".

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