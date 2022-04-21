إنتصارات تراكمية يحققها الشعب الفلسطيني في القدس + فيديو

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج "مع الحدث" أكد بسام أبوعكر أن المشهد والموقف الفلسطيني الحالي يأتي في سياق الانتصارات التراكمية التي حققتها جماهير الشعب الفلسطيني المرابط والصامد والمقاوم أمام المحتل وتحديداً في المسجد الأقصى.

وأضاف أن المرابطات والمرابطون أدوا بسالة وبطولة منقطعة النظير على أروقة ومساطب المسجد الأقصى في مواجهة القوات الاحتلالية المدججة بكل القدرات والإمكانيات، ومواجهة قطعان المستوطنين.

وقال أبو عكر: إن الحكومة الصهيونية والتي تتسلح بأيدولوجية دينية تعتقد أن الله وهب هذه الأرض لهم، وهم يتصرفون على أنهم السادة وأبناء الملوك على هذه الأرض وليس قطعاناً من المستوطنين السارقين لهذه الأرض ولهذا الوطن.

وأشار إلى أن هذا النصر الحقيقي يعبر بشكل واضح عن ثبات وصمود أهالي القدس.. المقدسيين المدعومين من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

وأضاف: الشعب الفلسطيني يتوحد اليوم كما توحد في الماضي، يتوحد في معركة مواجهة الاحتلال في مواجهة التهويد والأسرلة والسيطرة على هذا المكان المقدس الذي يمثل أقدس مقدسات الفلسطيني والعرب والمسلمين على هذه الأرض.

وخلص إلى القول: إن هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال، وفي كل مرة يسجل في هذا المكان انتصار كما لاحظنا في السنوات الماضية، حيث كان الانتصار على البوابات الالكترونية، والانتصار في ساحة باب العمود، والانتصار التكتيكي الذي حصل في حي الشيخ جراح.. ويضاف له اليوم منع المستوطنين.

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