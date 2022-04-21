الذكرى السنوية الـ43 لتأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران

العالم - خاص بالعالم

حرس الثورة الاسلامية هو احد فروع القوات المسلحة الايرانية الذي تأسس بعد الثورة الاسلامية بأمر من الامام الخميني الراحل (قدس سره الشريف)

وهو يعد القوة الرئيسية في حفظ الأمن الوطني؛ حيث إنه المسؤول عن الأمن الداخلي وأمن الحدود ويهتم بإنفاذ القانون وهو المحرك الرئيسي للقوة الجوفضائية.

ويضم حرس الثورة قرابة مئة وثلاثين ألف عسكري يتوزعون على القوات البرية والجوفضائية والبحرية إضافة إلى قوة القدس والإستخبارات وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وقد لعبت قوة القدس دورا فاعلا في دعم وتعزيز قوى المقاومة في مواجهة الإستكبار العالمي وأتباعهم في المنطقة.

كما تمكن حرس الثورة من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تقنية المعلومات والصناعات الحديثة والتقنيات الدفاعية المتطورة.

وقد كان للحرس حضور حماسي ومقتدر في ساحة الدفاع المقدس والحرب الصدامية المفروضة في ثمانينيات القرن الماضي وقدم مئات الالاف من الشهداء وصد التهديدات الى جانب تفانيه ودوره الجهادي في سبيل خدمة الشعب خلال الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل، كما لعب دورا كبيرا في مكافحة تفشي فيروس كورونا عبر مشروع الشهيد القائد قاسم سليماني.

وبعد الحرب المفروضة من قبل النظام الصدامي شيد حرس الثورة الاسلامية الكثير من السدود خاصة سد الكرخه وهو الاكبر في الشرق الاوسط وكذلك بنى الطرقات وحفر الانفاق..

كل ذلك شكل نماذج من التضحيات الكبيرة والخدمات الصادقة التي يقدمها الحرس بجميع منتسبيه وفاء للوطن وقيمه وتطلعاته.

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