الأدمیرال شهرام ایراني: ايران لديها القدرة على حماية المنطقة ولا تمثل أي خطر على جيرانها

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"أشار شهرام ايراني الى ان التواجد الايراني من اجل مصلحة العالم كله وحول التواجد الاسرائيلي بعد التطبيع مع بعض الانظمة انتقد ايراني هذا التواجد وقال ان ايران لديها القدرة على حماية المنطقة وانها لا تمثل اي خطر على جيرانها.

ولفت"شهرام ایراني:نحن لانعتبر هذا التواجد منطقیاً، ونتوقّع بالتأکید أن تقوم الشعوب في المنطقة بعملیة التبریر لحکوماتها والطلب منها الإلتحاق بذراع الأمن والإمتناع عن زرع بذور الفرقة والإنشقاق لا سمح الله وایجاد حالة من عدم الإستقرار الإقلیمي بهدف خلق نوع من الإفتراق بین المسلمین، والسبب أنّ هذا النظام قد أثبت علی مرّ العقود والسنوات الماضیة أنّه لدیه مشکلة مع البشریة جمعاء".

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