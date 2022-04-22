الفيفا يلغي تذاكر مشجعي الجزائر بمونديال 2022

العالم - الجزائر

ونقل موقع "دزاير فوت" الجزائري المتخصص، أن الكثير من الجزائريين اشتروا تذاكر لمتابعة مباريات الجزائر في مونديال 2022، وذلك في فترة البيع الثانية التي كانت قبل المباراة المصيرية ضد الكاميرون.

وقال الموقع إن الجزائريين ليسوا الوحيدين الذين وصلتهم رسائل تخبرهم بإلغاء التذاكر، إذ إن العملية طالت جميع المنتخبات التي لم تنجح في التأهل.

وخطف منتخب الكاميرون بطاقة التأهل إلى كأس العالم من الجزائر، بعدما هزمها في الرمق الأخير من الوقت الإضافي 2-1، الثلاثاء، في إياب الملحق الإفريقي، ليعوض خسارته في دوالا بهدف.