بالفيديو.. القاهرة تشهد أطول مائدة طعام بطول 1000 متر

العالم - مصر

بطول الف متر اي كيلومتر؛ وبتكاتف الأهالي والجيران والشباب، نظم أهالي حي المطرية وعزبة حمادة في العاصمة المصرية القاهرة أكبر مائدة إفطار جماعي.

طقس بات معهودا في الحيين منذ سنوات ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا توقفت هذه المائدة لمدة عامين الا انها عادت في هذا الشهر الفضيل لتكون ضمن الأطول التي يتم تنظيمها في القاهرة.

وقال إيهاب الشحات وهو أحد المنظمين للمائدة:" فكرة المائدة ليست فقط أكل وشرب، بل هي اجتماع 3 ألاف شخص من جنسية واحدة ودين واحد، كلهم اقارب وأصحاب وأحباب، يقعدوا مع بعض في لحظة واحدة ويفطرون مع بعض".

كل أسرة ساهمت بما تستطيع، فهناك من يساهم بالمال وآخر يساهم بإعداد الطعام، فيما ترسل أسرة أخرى المشروبات، ويعهد إلى أخيرة بالحلويات، بحيث يكون للجميع بصمته الخاصة. وذبح بعض الشباب عجلا متعهدين إلى أمهاتهم في البيوت مسألة تجهيز الطعام وبصورة تكافلية. وعند أذان المغرب ترك الجميع بيوتهم مسلمون ومسيحيون مستقرين وسط الطريق بين أركان المائدة الطويلة والمختلفة أصنافها من المشويات والمشروبات ليتناولوا افطارهم سويا.

وقال وائل إمبابي، وهو مقيم في مصر:"هذه المائدة مخصصة للناس كلها وللجيران وكل الجيران يشارك فيها وكل عيالهم يشاركوا فيها وحتی المارة في الشارع ينضمون اليهم".

وقبيل بداية الشهر الكريم يتم التجهيز الذي لا يقتصر فقط على الطعام، ولكن على الزينة والإضاءة وتنفيذ أفكار للأطفال لكي يبتهجوا ويفرحوا وبحسب المنظمين تم تجهيز ما يقرب من اربعة آلاف وخمسمئة وجبة هذا العام وحضر للإفطار أكثر من ستة آلاف فرد..ولكن الهدف الأهم في هذا مشهد الكرنفالي جمع وتكاتف وتكافل جميع القاطنين أغنياء وفقراء على اختلاف مشاربهم وأوضاعهم.

يذكر أن مصر استطاعت أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام الفين وتسعة عشر بأطول مائدة افطار وكان طولها حوالي ثلاثة آلاف متر، وانضم لحفل الإفطار الذي نُظم بالعاصمة الإدارية الجديدة ما يقرب من سبعة آلاف شخص.