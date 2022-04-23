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شاهد.. رفض شعبي لمد انبوب نفط من العراق الى ميناء العقبة

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة البصرة جنوبي العراق ردود فعل رسمية وشعبية رافضة للاتفاق المبرم بين بغداد وعمان لمد انبوب نفطي من المحافظة الى ميناء العقبة في الاردن.

العالم – العراق

قرار الحكومة العراقية بالمضي في مشروع مد انبوب نفط من البصرة الى ميناء العقبة في الاردن صارت مثار جدلا ورفضا بين الاوساط الشعبية والرسمية في البلاد.

فعلى المستوى الشعبي اعربت عشائر البصرة عن رفضها للاتفاقية المبرمة مع عمان والقاهرة واصفة المشروع ببوابة التطبيع وسرقة الثروات.

و الى جانب المواقف الشعبية الرافضة للخط النفطي الذي يمتد من البصرة جنوبي البلاد الى مدينة الزرقاء الاردنية مرورا بمضيق تيران الذي يسيطر عليه كيان الاحتلال الاسرائيلي فان نواب في البرلمان اكدوا ان المشروع لن يعود بفوائد مالية مقارنة بكلفة انشاء الانبوب الكبيرة والتي تقدر بـ26 مليار دولار ثم خفضت الى 18 مليار.

ووقعت بغداد في تموز عام 2021 اتفاقات مع عمان والقاهرة تقضي بتصدير النفط من البصرة الى الاردن عن طريق خط نفطي مقترح ثم الى مصر عن طريق ميناء العقبة مقابل تزويد القاهرة بغداد بالطاقة الكهربائية غير ان الاتفاق واجه ردود فعل سياسية وشعبية ترى في المشروع خطوة يراد منها سحب العراق نحو التطبيع.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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شاهد.. رفض شعبي لمد انبوب نفط من العراق الى ميناء العقبة

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