ملايين الزوار احيوا ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في النجف

العالم – العراق

هكذا بدا المرقد العلوي المشرف في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك حيث توافد الملايين من الزوار من مختلف المحافظات العراقية والدول العربية والاسلامية الى مدينة النجف الاشرف العراقية لاحياء ذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب (ع) وليلة القدر الثانية في اجواء حزينة وايمانية.

ومن اجل ادارة دخول هذه الحشود وانسيابية مراسيم الزيارة اعلنت العتبة العلوية المقدسة عن تشكيل غرفة عمليات خاصة بهذه المناسبة حيث ضمت كافة رؤساء الاقسام واستنفار كافة كوادرها لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات المختلفة لهم فضلا عن توزيع وجبات الطعام في الفطور والسحور.

ويحيي الزائرون هذه الليالي المباركة بمجالس العزاء والمواكب العزائية وقراءة الادعية ورفع المصاحف واقامة المحافل القرآنية.

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