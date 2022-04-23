السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ملايين الزوار احيوا ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في النجف

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ومن دول عربية واسلامية ذكرى استشهاد ابن عم الرسول المصطفى، امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب (ع) وليلة القدر الثانية في مدينة النجف الاشرف.

العالم – العراق

هكذا بدا المرقد العلوي المشرف في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك حيث توافد الملايين من الزوار من مختلف المحافظات العراقية والدول العربية والاسلامية الى مدينة النجف الاشرف العراقية لاحياء ذكرى استشهاد امير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب (ع) وليلة القدر الثانية في اجواء حزينة وايمانية.

ومن اجل ادارة دخول هذه الحشود وانسيابية مراسيم الزيارة اعلنت العتبة العلوية المقدسة عن تشكيل غرفة عمليات خاصة بهذه المناسبة حيث ضمت كافة رؤساء الاقسام واستنفار كافة كوادرها لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات المختلفة لهم فضلا عن توزيع وجبات الطعام في الفطور والسحور.

ويحيي الزائرون هذه الليالي المباركة بمجالس العزاء والمواكب العزائية وقراءة الادعية ورفع المصاحف واقامة المحافل القرآنية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

الوقف الشيعي في العراق يصدر بيانا بشأن الهجوم الإرهابي في مزار شريف

شاهد.. رفض شعبي لمد انبوب نفط من العراق الى ميناء العقبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غروسي يزور محطة تشيرنوبيل الأسبوع المقبل

ترحيب كبير بدعوة السيسي للحوار.. هل تشهد مصر انفراجة سياسية؟

مؤشر جديد على اختراق الإمارات لتطبيق تيلغرام

ماليزيا تدرس بيع أشباه الموصلات إلى روسيا

مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة لفرنسا

شاهد: دمشق تحيي ذكرى استشهاد الامام علي (ع) وليلة القدر الثانية