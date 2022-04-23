السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل وإصابة عدد من المسلحين الموالين لتركيا بريف الحسكة

مقتل وإصابة عدد من المسلحين الموالين لتركيا بريف الحسكة
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من المسلحين الموالين لتركيا جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بينهم في مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة سبقتها عمليات خطف متبادل بين مجموعات إرهابية داخل المدينة .

العالم-سوریا

وقالت مصادر أهلية في المدينة لمراسل سانا إن اقتتالاً اندلع بين مجموعة من إرهابيي ما يسمى (فرقة الحمزة) وإرهابيي (الموالي) بعد عمليات خطف متبادلة بين الطرفين حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أثار الرعب والخوف بين أبناء المدينة التي تفتقد منذ احتلالها الأمن والاستقرار نتيجة الاقتتال المتواصل بين الإرهابيين الذين يسرقون ويستولون على أماكن ومعابر التهريب وفرض النفوذ والسطوة داخل المدينة.

وأضافت المصادر إن الاقتتال أدى إلى مقتل 3 إرهابيين وإصابة خمسة آخرين ودخول رتل للاحتلال التركي لوقف الاقتتال فيما بين مرتزقته.

روابط ذات صلة

الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالا جويا في الحسكة ويعتقل 3 أشخاص

حصار الحسكة والقامشلي يكمل أسبوعه الثاني.. الاوضاع تزداد سوءا

سوريا..أهالي قريتين بريف الحسكة يطردون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليك ..آخر احصائيات كورونا في ايران

غرق قارب سياحي على متنه 30 شخصا قبالة هوكايدو اليابانية

المركز الإسلامي بواشنطن يحيي ثاني ليالي القدر

طائرات حربية تركية تقصف جبل كورزار في دهوك

"مدى" يستنكر الاعتداءات على الصحفيين في ساحات الأقصى

اللاعب الإيراني مهدي طارمي من افضل المهاجمين في العالم