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شاهد: مراسم الإفطار في مدينة يزد التاريخية بوسط ايران

شاهد: مراسم الإفطار في مدينة يزد التاريخية بوسط ايران
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أهالي حي جولشينان في مدينة يزد يستقبلون الصائمين بمأدبة الإفطار في شهررمضان المبارك.

العالم- منوعات

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