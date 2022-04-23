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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

تصعيد الإحتلال المتواصل في القدس والمحادثات الايرانية السعودية

تصعيد الإحتلال المتواصل في القدس والمحادثات الايرانية السعودية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة..إحالة الحواجز والانتشار المكثف لقوات الاحتلال الاسرائيلي من دخول آلاف المسيحيين الى كنيسة القيامة في القدس المحتلة للاحتفال في سبت النور.

العالم - بانوراما

وقامت قوات الاحتلال بقمع الفلسطينيين المتوجهين الى الكنيسة وقاموا بابعادهم عن محيطها في البلدة القديمة، فيما سمحت لاعداد قليلة بالوصول الى الكنيسة، وفي قطاع غزة اعلن الاحتلال اغلاق معبر بيت حانون بزعم اطلاق الصواريخ من القطاع.

وفي ملفه الثاني سيتناول..أنعقاد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد فيما أعلن عن احتمال انعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الايراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة.

وقال موقع نورنيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الإجتماع الإيراني السعودي الأخير أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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