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مسلسل "الاختیار" یثیر انتقادات واسعة علی مواقع التواصل

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اثار المسلسل المصری "الاختیار" انتقادات واسعة علی مواقع التواصل الاجتماعی بسبب تلفیقه اکاذیب نسبها الی شخصیة الشهید قاسم سلیمانی.

العالم - مصر

بعد الاشتباهات الكثيرة التي وقع فيها المسلسل المصري الاختيار، وسرده أحداثا غير واقعية تهدف فقط لخدمة سياسية معينة يتبناها النظام المصري، منها مزاعم زيارة الشهيد قاسم سليماني الى مصر ابان حكم محمد مرسي، اجرى موقع ايكاد تحليلا رقميا لطبيعة التفاعلات على مواقع التواصل مع المسلسل، ليصل الى نتيجة بأن أكثر من ستين بالمئة من الجمهور يرون في المسلسل تزويرا للحقائق.

ما كشفه موقع ايكاد اكد عليه الناشطون على مواقع التواصل، فقد غرد الناشط "احمد الغمري" کاتبا:" الاعلام المصري الجميل بتاعنا مش فالح كل يوم الا ويكلمنا عن الوطنية اللي بيقدمها مسلسل الاختيار. طيب يا اعلام يا جميل ليه ما تكلمتش عن الحفلة اللي اتعملت للإسرائيليين في فندق تبع القوات المسلحة في سيناء".

بدوره علق "حمد المشرفي": "عندما يفتقرون لتغيير الواقع يذهبون للسينما والاعلام لمحاولة تغييره. لم يرَ الشعب المصري أي خير في الانقلاب من خلال معيشته فكيف يمكن أن يبارك الانقلاب. فاشل يحكم مصر من خلال الاعلام وليس من خلال واقع الشعب المُعاش".

اما "عبد العزيز" فغرد مدافعا عن مسلسل الاختيار:" بالعكس عرفنا أشياء كثيرة عن الفترة السوداء وأكدلنا ان مرسي مسكين لا يستطيع إتخاذ قرار واحد. وكل القرارات كانت تصدر من الشاطر وبعده المرشد. هذا هو الرئيس المنتخب. نشكر مسلسل الاختيار على التوضيحات".

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