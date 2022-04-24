شاهد.. اعتقال ظرفاء "الغلابة" يثير ضجة في مصر

العالم - مصر

في وقت ينشغل الشارع المصري مرغما بمسلسل الاختيار والضجة التي تثار حوله، كانت القوى الامنية المصرية تعتقل فرقة ظرفاء الغلابة التي اشتهرت بفيديوهاتها التي تنتقد الوضع المعيشي بشيء من الكوميديا.

يبدو أنه حتى كوميديا الغلابة باتت تزعج السلطات في القاهرة، فيما أثار اعتقال ظرفاء الكوميديا موجة انتقادات على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق فقد علق "يوسف زكريا":" لا يوجد لدينا سجين رأي والدليل القبض على ظرفاء الغلابة وصفاء الكوربجى".

بدورها غردت "دنيا سمير" كاتبة:" أسس هؤلاء الفقراء الذين يعملون فى حراسة العقارات فرقة للتعبير عن هموم الناس ومعاناتهم اطلقوا عليها ظرفاء الغلابة عن فحش غلاء الاسعار بطريقة ظريفة. المفاجأة ان النائب العام المصري وجه اليهم تهمة نشر اخباركاذبة وأودعهم سجن ابوزعبل النظام".

اما علق "سيف الهاشمي":" ما بين ملائكية السيسي في مسلسل الإختيار وإعتقال ظرفاء الغلابة، تستكشف أن حكومة كوريا الشمالية لطيفة بعض الشيء".