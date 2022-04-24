شاهد.. روسيا تستهدف أسلحة امريكية لدی اوكرانيا

العالم - الأزمة الاوكرانية

لا افق قريبا لنهاية الحرب الروسية في اوكرانيا بحسب المعطيات الميدانية والسياسية.

ميدانيا اعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مركز لوجيستي لتخزين الاسلحة الغربية القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها الى اوكرانيا في مطار عسكري بمدينة اوديسا الساحلية.

القوات الروسية قالت كذلك انها دمرت بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة اثنين وعشرين موقعا عسكريا اوكرانيا هي ثلاثة مواقع للقيادة والمراقبة اضافة الى الاسناد العسكري وغيرها.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت من جهتها ان كييف تعد بالتعاون مع واشنطن والناتو فبركات لاتهام موسكو باستخدام اسلحة كيميائية في اوكرانيا.

في المقابل اعلنت كييف ان الصواريخ الروسية اصابت مناطق سكنية في اوديسا وان وحداتها للدفاع الجوي اسقطت عدة صواريخ روسية.

كما قالت السلطات الاوكرانية ان القوات الروسية استانفت هجومها على مصنع الصلب الضخم في ماريوبول.

سياسيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انه سيبحث في كييف مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن الدعم العسكري لبلاده واعرب عن امله في ان تكون اميركا احد الضامنين لامن بلاده في المستقبل وانتقد في الوقت نفسه قرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش زيارة موسكو قبل كييف خلال الايام القبلة

وقال زيلينسكي: منذ البداية اكدت ان أي اطار للاجتماع عبر الوسطاء مع السلطات الروسية قد لا يعطي التأثير الذي نطمح اليه. نحن عبرنا من خلال بياناتها في حربنا ضد روسيا وعلمنا شركائنا الاوروبيين برغبتنا في قمة الحوار مع موسكو.

وفي سياق متصل اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو ان بلاده اغلقت مجالها الجوي امام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية التي تنقل من خلالها عسكرييها الى سوريا، الا انه جدد موقف بلاده الثابت بعدم الانضمام الى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب في اوكرانيا.