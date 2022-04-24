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سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في الأراضي المحتلة

سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان في الأراضي المحتلة
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد إن صاروخا واحدا أطلق من جنوب لبنان وسقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلومي شمال إسرائيل، دون وقوع أضرار أو إصابات.

العالم - لبنان

وأشار رئيس "المجلس المحلي" لمستوطنة شلومي لـ"القناة 13" إلى أنّ "3 صواريخ أُطلقت من لبنان من دون أن توقع إصابات".

كما قال رئيس بلدية نهاريا لـ"القناة 13" إنه "سُمعت الانفجارات جيداً، ولا تعليمات للسكان، ونحن مستعدون ل فتح الملاجئ عند الحاجة".

في سياق متّصل، أوضح إعلام الإحتلال أنه "لم يكن هناك إنذار مسبّق، ولم تُطلق صفّارات الإنذار، وأنّ الصواريخ التي أًطلقت من لبنان سقطت في البحر".

وأضاف أنّ "ما حدث يبدو أنه محاولة تضامن من جانب فصائل فلسطينية"، في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والداخل الفلسطيني.

من جهتها قالت قناة الجديد اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان إنه تم إطلاق صاروخ غراد من منطقة رأس العين – القليلة جنوب مدينة صور باتجاه شمال "إسرائيل".

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