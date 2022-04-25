الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة "إنسان" تدين عدم تنفيذ تحالف العدوان بنود الهدنة المعلنة

منظمة
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، بشدة، عدم تنفيذ إجراءات وبنود الهدنة الأممية المعلنة من قبل دول التحالف، التي منها فك الحصار على مطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة بشكل كلي.

العالم - اليمن

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين، إلى بدأ سريانها من تأريخ 2 أبريل 2022م ولمدة شهرين.

واستنكر البيان العمل الأخير، المتمثل في منع وصول أول الرحلات المدنية إلى مطار صنعاء، التي كان مقررا وصولها يوم أمس الأحد، الذي يمثل تعديا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأعراف والقيم الدينية والإنسانية.

وطالبت المنظمة بفك الحصار على مطار صنعاء وبشكل فوري وعاجل، وتنفيذ بقية الخطوات المتفق عليها، بإشراف الأمم المتحدة، محمّلة دول التحالف مسؤولية استمرار هذا الحصار، وما نجم عنه من تأثير على أكثر من ٢٥ مليون إنسان من المدنيين، وزاد من مفاقمة المعاناة والاختطافات والمضايقات والتقطع للمسافرين، والتأثير على المرضى وغيرهم.

ودعت المنظمات الإنسانية والحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى القيام بواجباتها الإنسانية في إدانة هذا العمل المنافي للمواثيق الدولية، والضغط على الأطراف المعرقلة من أجل تنفيذ جميع بنود الهدنة.

روابط ذات صلة

التحالف السعودي يستمر بخرق بنود الهدنة مع صنعاء

العدوان يلتف على الهدنة الإنسانية وليس لديه الجدية لفتح المطار

عبد السلام: استمرار إغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جدية العدوان لإحلال السلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تخصص 713 مليون دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا و 15 دولة أخرى

العجري: يجب إعادة النظر في دور الأمم المتحدة لأداءها الضعيف جدا مع الهدنة

رئيس كتلة الوفاء: بقاء لبنان رهن باستمرار المقاومة

تعرضان ارهابيان تحبطهما قوات اللواء 24 للحشد الشعبي في خانقين

إطلاق سراح موريتاني مدون متهم بإهانة الرئيس

بالصور.. الرئيس الأسد وعقيلته يزوران دير سيدة صيدنايا بريف دمشق