انتكاسة الهدنة اليمنية بسبب اغلاق مطار صنعاء، ومخاطر الانفاق العسكري الغربي

خاص بالعالم

وقد قامت قوى العدوان برفض السماح بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء كان من المقرر انطلاقها إلى عمّان رغم أن إدارة المطار أكدت أنها أوفت بكل التزاماتها في هذا المجال.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. بيانات نشرها معهد ستوكهولم الدولي اظهرت أن الإنفاق العسكري في أوروبا وروسيا قفز في الفترة السابقة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رغم آثار جائحة كوفيد التي نالت من النمو الاقتصادي.

وقال المعهد إن الإنفاق العسكري تجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى في العام الماضي في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.