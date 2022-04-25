الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

انتكاسة الهدنة اليمنية بسبب اغلاق مطار صنعاء، ومخاطر الانفاق العسكري الغربي

انتكاسة الهدنة اليمنية بسبب اغلاق مطار صنعاء، ومخاطر الانفاق العسكري الغربي
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تواصل تحالف العدوان السعودي على اليمن خروقاته للهدنة والتنصل من تطبيق بنودها في وقت لم تنقض أكثر من ثلاثة أسابيع على عمر هذه الهدنة.

خاص بالعالم

وقد قامت قوى العدوان برفض السماح بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء كان من المقرر انطلاقها إلى عمّان رغم أن إدارة المطار أكدت أنها أوفت بكل التزاماتها في هذا المجال.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. بيانات نشرها معهد ستوكهولم الدولي اظهرت أن الإنفاق العسكري في أوروبا وروسيا قفز في الفترة السابقة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رغم آثار جائحة كوفيد التي نالت من النمو الاقتصادي.

وقال المعهد إن الإنفاق العسكري تجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى في العام الماضي في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

العجري: يجب إعادة النظر في دور الأمم المتحدة لأداءها الضعيف جدا مع الهدنة

التحالف السعودي يستمر بخرق بنود الهدنة مع صنعاء

شاهد..بالخريطة، تطورات اليوم الـ61 للحرب في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. انتكاسة الهدنة اليمنية بسبب اغلاق مطار صنعاء، ومخاطر الانفاق العسكري الغربي

تنكسيري : ردنا على اي تهديد لمصالحنا الوطنية سيكون مدمرا ويجلب الندم

رعد: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ

ضبط 48 شخصا من جنسيات أفريقية أثناء محاولة دخول تونس بطريقة غير شرعية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. ابعاد الاعتداء الصهيوني على لبنان وخيارات المقاومة

الكاظمي يبحث خطة توفير الكهرباء في فصل الصيف