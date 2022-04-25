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شاهد: ثبات موقف صنعاء مع الفلسطينيين ومقاومتهم

الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

مؤتمر خاص بالقضية الفلسطينية يعقد هنا في العاصمة صنعاء برعاية رسمية من المجلس السياسي اليمني الاعلى، وبمشاركة واسعة لشخصيات سياسية واجتماعية يمنية وشخصيات عربية واسلامية ، وممثلي حركات المقاومة والفصائل الفلسطينية.

العالم - مراسلون

المؤتمر الذي حمل اسم "فلسطين قضية الامة المركزية" هدف الى بيان مظلومية الشعب الفلسطيني، ويأتي انعقاده بحسب المنظمين في مرحلة حساسة تتطلب فيها تعاظم جهود الشعوب العربية والاسلامية لمناصرة القدس والشعب الفلسطيني.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اُلقيت فيها عدد من الكلمات التي ادانت هرولة بعض الانظمة الخليجية والعربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وشددت على حتمية توحيد الموقف العربي والاسلامي مع فلسطين، واشادت كلمات القيت خلال الجلسة لممثلين عن حركات المقاومة الاسلامية بدور اليمن وموقفها الثابت مع فلسطين.

اكثر من ستين دراسة بحثية وورقة عمل قدمت للمؤتمر الذي سيستمر لأربعة ايام، وسيناقش المؤتمر ثمانية محاور هامة تتناول نشأة الكيان الصهيوني والوسائل التي يعتمد عليها في استهداف الامة الاسلامية وطبيعة الصراع، كما انه سيسلط الضوء على موضوع التطبيع ودور محور المقاومة وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

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