امتداد تطالب بإصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على رئيس كتلتها

العالم-العراق

واصدر رئيس حركة امتداد في الديوانية، محمد النوري، الاثنين، بيانا بخصوص الاعتدا الذي تعرض اليه خلال ممارسته لدورة الرقابي في احد مشاريع المحافظة.

وقال النوري في بيان، “توضيح لما حدث اليوم اثناء ادائنا لدورنا الرقابي ومتابعة مشاريع المحافظة لابعاد الضغوطات عن الشركات العاملة فيها لتوفير بيئة عمل صحيحه حتى لا تكون المشاريع الحالية كالكثير من سابقاتها لتتوقف نتيجة انسحاب الشركات او فشلها بالاعمال الموكلة لها”.

واضاف انه “ونتيجة لاداء دورنا الرقابي لمتابعة مشروع اعادة تأهيل الطريق الرابط بين محافظة النجف والديوانية حضر النائب محمد نوري وبرفقته عنصرين من المتابعة فقط لمتابعة و توفير الدعم واسناد الشركة لتمارس عملها دون تدخلات للانتفاع منها مما قطع سبل الانتفاع من هذهِ الشركة حدث وبشكل مبيت تهجم قائم مقام الشافعية ومجموعات محسوبه عليه على النائب محمد نوري وحمايته”.

وأكد النوري أننا “لن نتهاون اطلاقاً مع هكذا ممارسات تضر الصالح العام، وما يخص الاعتداء تم اتباع السبل القانونية لمحاسبة المعتدين”.