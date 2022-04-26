شاهد.. قادة المقاومة: القدس هي الجامعة بين دول محور المقاومة

العالم - فلسطين

من على منبر القدس .. وبمناسبة يوم القدس العالمي؛ أكد قادة المقاومة أن القدس خط أحمر وأن المقاومة في سبيل تحرير فلسطين مستمرة حتى دحر الاحتلال الاسرئيلي.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية، إلى العمليات التي نفذها الشعب الفلسطيني منذ بدء شهر رمضان المبارك ضد الاحتلال الصهيوني وقال إن خيار المقاومة هو خيار شعب.

وشددت كلمات القادة والسياسيين على إدانة قوافل التطبيع والدول المطبعة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث أن الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ.

السيد حسن نصر الله الامين العام للمقاومة الاسلامية في لبنان، أكد في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي بان لاستكبار العالمي ومن تعاون معه كانت استراتيجيتهم هي الرهان مع الوقت لتنسى القضية الفلسطينية.

وقال قائد حركة انصار الله في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي ان يوم القدس مناسبة هامة لتوحيد الأمة حول القضية الفلسطينية لتتبنى الموقف الصحيح الموحد ولتذكير الأمة بمسؤولياتها تجاه فلسطين واستنهاض للأمة للتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، لافتا الى ان الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني.

بدوره قال عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم ان المسجد الاقصى يعاني من اشرس الهجمات الصهيونية، معتبرا ان الشعوب العربية تقف اليوم امام المسؤولية الكبرى لاحياء يوم القدس العالمي.

هذه المناسبة التي اعتمدها الإمام الخميني إمام الجمهورية الإسلامية الراحل؛ تمثل رسالة إلى كل الدول العربية والإسلامية لنصرة القدس؛ وأثنى المشاركون خلالها على دور الجمهورية الاسلامية في دعم محور المقاومة وخاصة المقاومة الفلسطينية.

وقال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: يوم القدس ياتي والشعب الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته دفاعا عن القدس في مواجهة الطغيان الصهيوني وقرابين الزيف.

واعتبر المتحدثون أن القدس هي النقطة الجامعة بين دول محور المقاومة وفصائله وشعوبه؛ وأن الصمود في مواجهة التضييقات والحصار والارهاب هو جزء اساسي من معركة المصير وصنع المستقبل.