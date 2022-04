القدس هي المحور

العالم - نبض السوشيال

نحاول في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) التوصل لمعظم هذه الهاشتاغات ونشرها تباعا والتعرض لما غرد به الفلسطينيون وعموم العرب والمسلمين وخصوصا المرابطين في القدس وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك المدافعين عنه بقبضاتهم وبصدورهم العارية، المدافعين عن الأقصى بمعتكفهم، برباطهم، بيثباتهم في وجه المحتلين والغزاة.

بهذه المناسبة قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية اليوم الثلاثاء ان العمليات التي نفذها الشعب الفلسطيني منذ بدء شهر رمضان المبارك ضد الاحتلال الصهيوني هي خيار مقاومة وخيار شعب، فيوم القدس الشريف هو اليوم الذي أصبح يوما خالدا ثابتا في ذاكرة الأجيال منذ أن أعلن عنه الإمام الخميني رحمه الله، تذكيرا بالقدس المكان والمكانه، والواجب والمسؤولية، والعقيدة والسياسة.

واضاف ان هذا العام يأتي على واقع الأحداث الضخمة والكبيرة التي تعيشها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

من جهته، اكد السيد حسن نصر الله الامين العام للمقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله)، في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي بان لاستكبار العالمي ومن تعاون معه كانت استراتيجيتهم هي الرهان مع الوقت لتنسى القضية الفلسطينية، وشدد سماحته على ان استراتيجية العدو كانت تراهن على ياس الشعب الفلسطيني والشعوب الاسلامية والرهان كان على النسيان والتعب والاحباط والاستسلام ولكن مايجري هو العكس ببركة الايمان والجهاد.

أما قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، فقد قال من جانبه، ان يوم القدس مناسبة هامة لتوحيد الأمة حول القضية الفلسطينية لتتبنى الموقف الصحيح الموحد ولتذكير الأمة بمسؤولياتها تجاه فلسطين واستنهاض للأمة للتحرك الجاد لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، لافتا الى ان الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني، مضيفا أن استعادة المقدسات وتطهير فلسطين من رجس الصهاينة اليهود، هي مسؤولية تقع على عاتق المسلمين وهذا الوضوح وفي هذه القضية، و المظلومية البينة والحق الثابت عامل مهم ومساعد على توحيد صف الأمة في موقف موحد لمساندة الشعب الفلسطيني، ودعم المجاهدين

رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، المطران عطالله حنا، أكد بمناسبة حلول يوم القدس العالمي، ان الفلسطينين جميعا يتصدون للاحتلال ويقولون لا لقمعه وظلمه، وان يوم القدس العالمي يأتي هذا العام وشعبنا الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته دفاعا عن القدس ودفاعا عن المسجد الاقصى المبارك في مواجهة الطغيان الصهيوني والاستعلاء اليهودي وفي مواجهة قرابين الزيف وتزوير الحقائق واستدعاء التاريخ المزوّر الذي يقطر حقدا على الاسلام والمسلمين.

نتابع الان في هذه الحلقة من نبض السوشيال اهم التغريدات التي وصلت سطح موقع التواصل "توير" حيث نبدأ بحساب (Mudasir Rather 72) الذي غرد مرددا مقولة كان قد اطلقها آيو الله الخميني تغمده الله برحمته الواسعة الذي قال:

نحن إلى جانب المظلومين في أي قطب قد يكونون فيه. الفلسطينيون مضطهدون من قبل الإسرائيليين ، لذلك نحن نقف معهم. الامام الخميني# القدس_هي_المحور # عيد_القدس 2022 # حرية فلسطين

We Are on The side of the oppressed which_ever pole they may be in. Palestinians are oppressed by the Israelites, Therefore we side with them. Imam Khomeini (R) #FlyTheFlag #القدس_هي_المحور #AlQudsDay2022 #FreePalestine



نقل المغرد العراقي (ابو سجاد الكربلائي) قولا لآية الله السيد المرحوم محمد حسن فضل الله قال فيه:

قال آية الله العظمى سيد محمد حسين فضل الله: تمثل القدس قضية ورمز عزة الأمة وكرامتها ، ولا تستطيع أي قوة في العالم أن توقف إرادة الفلسطينيين وحقهم في أرضهم. # القدس_هي_المحور # يوم_القدس_العالمي

Grand Ayatollah Sayed Muhammad Hussain Fadlallah : Al-Quds represents the cause and the symbol of the Ummah’s pride and dignity, and no force in the world can stop the will of the Palestinians and their right to their land. #القدس_هي_المحور #يوم_القدس_العالمي

وفي تغريدة ثانية، نقل الناشط العراقي (ابو سجاد الكربلائي) قولا للشهيد ابو مهدىي المهندس جاء فيه:

الشهيد قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: عندما يشارك العراقيون في مسيرة يوم القدس فإنهم يثبتون أن محور المقاومة ومحور مواجهة "إسرائيل" قوي وسيواجه كل مؤامرة. # القدس_هي_المحور # يوم_القدس_العالمي

Martyred Hashd al-Shaabi Commander Abu Mahdi al-Muhandis : When Iraqis participate in the Quds Day march, they prove that the axis of resistance and the axis of confronting Israel is strong, and it will confront every conspiracy. #القدس_هي_المحور #يوم_القدس_العالمي

قال المغرد الفلسطيني (أنطون أبو حيدر - Antoun Abou Haiidar):

يجب أن نقف في العالم أمة واحدة، لا أخلاطا و تكتلات متنافرة النفسيات. #أنطون_سعاده #فلسطين_قضيتي

غرد (داون ارديس - ) الذي كتب في بروفايله الشخصي عبارة (هناك دائمًا طاقة إيجابية ثابتة هنا)، غرد قائلا بعد نشره صورة كاريكاتورية عابرة للطائفية لطفلين فلسطيني واوكراني وتساءل قائلا:

يجب علينا نحن البشر أن نساعد بعضنا البعض وألا ندع أحدًا يزعجنا. ما رأيك في هؤلاء الأطفال الأبرياء؟ #فلسطين #فلسطين حرة # عيد_القدس 2022

We humans must help each other and not let anyone bother us. What do you think about these innocent children? #Palestine #FreePalestine #QudsDay2022

غرد الناشط الباكستاني (واجد علي - Wajid Ali) قائلا:

سيستمر النضال حتى تتحرر فلسطين كلها ... ???????????????? # qudsday2022 # فلسطين # فلسطين حركة حرية القدس الباكستانية

The struggle will continue until all of Palestine is liberated... #qudsday2022 #Palestine #PalestineWillBeFree Freedom Movement Alquds Pakistan

قال المغرد العراقي (سيد كاظم - Syeda Kazmi) وهو من قوات صابرين الخاصة: تن القدس هي المحور..

Sabreen Special Forces #FreePalestine #القدس_هي_المحور #يوم_القدس_العالمي #القدس_لنا

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب (فريق المقاومة - Team Resistance) الذي غرد قائلا:

سنعقد مساحة على تويتر في * "يوم القدس العالمي 2022" * ???????? _ التي نشارك فيها بالاحتجاجات الصهيونية ضد قمع احبائنا الفلسطينيين ._ التفاصيل معطاة في الصورة. # القدس_هي_المحور # فلسطين_قضيتي # يوم_القدس # مقاومة_يوم_قدس_2022

We are going to hold a Twitter space On *"International Quds Day 2022"* _in which we participate to protests against Zionist's oppression of Our beloved Palestinians._ Details are given in the picture. #القدس_هي_المحور #فلسطين_قضيتي #AlQudsDay #QudsDay2022