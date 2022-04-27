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الأردن ..السجن لأحد أقرباء الملك 18 عاما لهذا السبب!

الأردن ..السجن لأحد أقرباء الملك 18 عاما لهذا السبب!
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

 حكمت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بالسجن 18 عاما وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دولار، بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني الأميرة بسمة، في قضية تتعلق بالفساد. 

العالم - الأردن

ونقلت "فرانس برس" أن محكمة جنايات الفساد أصدرت حكما بحق الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق، بالسجن 18 عاما وإلزامه بدفع 190 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار) للشركة.

وأوضح المصدر أن الكردي أدين بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة.

ودانت المحكمة كذلك أربعة متهمين آخرين في القضية بالتهاون بواجبات الوظيفة وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار (1410 دولار).

وكانت صدرت بحق الكردي، الفار من وجه العدالة، عدة أحكام غيابيا في قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

ويعد الحكم الصادر اليوم ثاني أكبرها في مدة السجن، إذ صدر بحقه صيف عام 2013 حكم بالسجن 22 عاما ودفع غرامة قيمتها نحو 356 مليون دولار بعد إدانته باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات.

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