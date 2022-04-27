حصيلة خامس أيام عملية "الإرادة الصلبة" فی الأنبار

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وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إن "اليوم الخامس من عملية الارادة الصلبة في غرب الأنبار، أثمر عن القاء القبض على 6 مطلوبين تمت احالتهم للجهات المختصة"، مبينا أنه "تم تفجير سيارة نوع بيك اب وتدمير 7 مضافات تابعة لداعش الأرهابي والسيطرة على ذخيرة واسلحة خفيفة ومواد دعم لوجستية بالإضافة الى تفكيك 19 عبوة ناسفة كانت تعرقل تحرك القطعات أثناء التقدم".

وأضاف مصلح، أن "العمليات العسكرية والأمنية مستمرة في صحراء غرب الأنبار لحين القضاء على عصابات "داعش" الإرهابية لديمومة الأمن والاستقرار للمواطنين واهالي المحافظة".