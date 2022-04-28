امیر عبداللهیان يؤكد ضرورة وحدة العالم الاسلامي امام جرائم الكيان الصهيوني

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح، جرى فيه البحث حول العلاقات الثنائية وقضية فلسطين والتطورات الاقليمية والدولية.

وهنأ أمير عبداللهان، الشيخ أحمد ناصر الصباح قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتحدث عن أهمية عقد اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة والاجتماع المشترك لخفر السواحل في البلدين، معربا عن أمله بعقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة العليا بين طهران والكويت في المستقبل القريب.

وأشار وزير الخارجية إلى تدنيس المسجد الأقصى والقدس الشريف من قبل قوات الكيان الصهيوني واقامة يوم القدس العالمي، مؤكدا ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة جرائم كيان الاحتلال والدفاع عن قدسية المسجد الاقصى.

كما شكر عبد اللهيان الكويت حكومة وشعبا على موقفهم من إدانة ممارسات الكيان الغاصب للقدس ودعمهم للشعب الفلسطيني.

ورحب وزير الخارجية الايراني باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن أمله في إنهاء الحصار الإنساني في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني - اليمني.

من جانبه هنأ وزير خارجية الكويت في هذا الاتصال الهاتفي قرب حلول عيد الفطر، وأشار إلى علاقات الجوار الودية والشعبية طويلة الأمد بين ايران والكويت، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والشعبية.

وأكد الشيخ أحمد ناصر الصباح على أن القدس خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وأن على الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال.

وثمّن وزير الخارجية الكويتي المواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المساعدة بوقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار الدائم في هذا البلد.