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اعتقال النظام البحريني نفيسة العصفور وريحانة الموسوي 2013

الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

في 21 من ابريل/ نيسان من عام 2013، اعتقلت قوات النظام البحرينية الناشطتين نفيسة العصفور وريحانة الموسوي، عندما حاولتا رفع صوتهما اثناء انطلاق سباق الفورميلا 1.

خاص بالعالم

وكشفا السجل الحقوقي السيء للنظام امام وسائل الاعلام العالمية وحقيقته القمعية الاستبدادية.

واتهمهما النظام التخطيط لتفجيرات داخل الحلبة والانتماء لخلية ائتلاف 14 من فبراير.

وقبيل انطلاق سباق فورميلا 1، صعدت المعارضة البحرينية من تحركاتها الشعبية السلمية بأشكال مختلفة، تراوحت بين الاعتصامات والمسيرات والتي شملت مناطق عديدة من البحرين، وفي مقدمتها العاصمة المنامنة.

وقد واجهت قوات النظام البحريني المحتجين على تنظيم سباق الفورميلا بالغازات السامة والشوزن، والتصدي للمحتجين السلميين بالعنف اسقط ادعاءات النظام احترامه حقوق الانسان وضمان حرية التعبير.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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