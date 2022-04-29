اعتقال النظام البحريني نفيسة العصفور وريحانة الموسوي 2013

خاص بالعالم

وكشفا السجل الحقوقي السيء للنظام امام وسائل الاعلام العالمية وحقيقته القمعية الاستبدادية.

واتهمهما النظام التخطيط لتفجيرات داخل الحلبة والانتماء لخلية ائتلاف 14 من فبراير.

وقبيل انطلاق سباق فورميلا 1، صعدت المعارضة البحرينية من تحركاتها الشعبية السلمية بأشكال مختلفة، تراوحت بين الاعتصامات والمسيرات والتي شملت مناطق عديدة من البحرين، وفي مقدمتها العاصمة المنامنة.

وقد واجهت قوات النظام البحريني المحتجين على تنظيم سباق الفورميلا بالغازات السامة والشوزن، والتصدي للمحتجين السلميين بالعنف اسقط ادعاءات النظام احترامه حقوق الانسان وضمان حرية التعبير.

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