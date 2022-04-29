القُدس، أقدس الأقداس.. ملايين المسلميين يحيون يوم القدس العالمي

العالم - نبض السوشيال

وشهد يوم القدس العالمي هذه السنة زخما كبيرا، في فلسطين المحتلة وفي العالم الاسلامي، خاصة مع تصعيد الاحتلال انتهاكاته في القدس والاقصى المبارك، إضافة الى العمليات البطولية التي قام بها شبان فلسطينيون مؤخرا، اثنتان منها كانت في تل ابيب، واصابت الكيان الاسرائيلي بالرعب.

"MariaMe Fneiche" نشر صورة من الاقصى وقال:

القدس ليست للبيع.. #القدس_هی_المحور

"محمدحسین پویانفر" غرد قائلا:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَه ...

"تسـنـ❀ـيمة ????" أكدت قائلة:

القدس قضيتنا مادام هذا الكوكب يدور في عالم الوجود.. #يوم_القدس_العالمي #القدس_هي_المحور

"ميثم الحمدي" قال:

في اليوم الأخير من جمعة شهر رمضان المبارك وهو اليوم الذي خصصه الامام الخميني (قدس الله سره) لقضية القدس وفلسطين والمستضعفين....قالها الخميني العظيم ستحرر القدس....سيحررها رجال كأصحاب الحسين كرجالات الحشد..وحزب ب الله..والحرس الثوري ..والحوثيين

"ألأعلامية بنت الهدى" قالت:

' ‌قَد تَهَيَّأَ النَّصر يَشهَدُ آخِرَ الطَّلَقَات إذ نودِيَ للحُريّة.. ذَكِّرهُم أنّ وعدَ اللَّهِ حَقّ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ #القدس_هي_المحور #القدس_قبلتنا

"hsyn yasin" اعاد تغريدة جملة لقائد الثورة الاسلامية في ايران اليوم وعلق قائلا:

كل يوم هو يوم القدس بلعمل المقاوم بشقيه سواء بلعمل العسكري او بلكلمه

"Randa Ibrahim" نشرت صورا من إحياء يوم القدس العالمي في مدن ايران:

من إيران الحبّ يوم القدس العالمي... #القدس_هي_المحور

"ميساء فوّاز" قالت:

لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن ... اللهم #فلسطين وأهلها حتى يطمئن الفؤاد ... #سنصلي_في_القدس #القدس_هي_المحور

"reyhaneh" غردت بعبارة من خطاب قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي اليوم، مشيرة الى الهزائم المتتالية التي تتعرض لها امريكا الراعي الاول للكيان الاسرائيلي:

"زينب" بدورها أكدت ان صاحب الحق أقوى وأبقى: