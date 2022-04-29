8 طائرات شحن إماراتية تحط في قاعدة عسكرية إسرائيلية

العالم - الامارات

ولمح بلومنتال في تدوينة له عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن وصول طائرات الشحن الإماراتية مرتبط بتنفيذ اتفاق سري، تم التوصل إليه بين أبوظبي وتل أبيب يتعلق بشراء منظومات دفاع جوي.

وأضاف: "الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن تعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الإمارات، لذا فإن الإماراتيين يستعدون لمواجهتها بواسطة منظومات دفاع جوي".

وأشار إلى أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية توصلت في العام الماضي إلى صفقات لتصدير سلاح مع دول وقعت على اتفاقات التطبيع بقيمة 800 مليون دولار.

من جانبه، أكد الصحفي في “هآرتس” آفي سكارف صحة المعلومات وموضحا انها 8 طائرات وليست 5، وقال في تدوينة له عبر "تويتر": "مؤكد الآن – ثمانية.. هبطت رافعات ثقيلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين. جميعهم غادروا بعد أكثر من ساعة بقليل من العمل الأرضي".

ووقعت والإمارات والكيان الاسرائيلي بشكل مكثف اتفاقيات عسكرية لتزويد الأخيرة بأنظمة عسكرية. أبرزها طائرات مسيرة ورادارات، خصوصا منذ تطبيع العلاقات بينهما في العام 2020.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية، الشهر الماضي، أن الإمارات بصدد رصد مبلغ 10 مليارات دولار لشراء ذخائر، وقسم كبير منها سيكون من صنع إسرائيلي.

وإلى جانب ذلك تطوير منظومة الطائرات المسيرة الإماراتية ومنظومة مضادة لطائرات كهذه، التي تستند إلى الصناعات الأمريكية حاليا.

وتضيف التوقعات الإسرائيلية أن الإمارات ستسعى لتحسين سلاح المدرعات، بشراء دبابات جديدة، في ظل منافسة أمريكية – فرنسية، فيما يبيعها الكيان الإسرائيلي قطع ومنظومات وما إلى ذلك للإمارات.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد كشفت قبل شهرين أن الكيان الاسرائيلي رفض طلبا إماراتيا بشراء منظومات دفاع جوي من طراز "القبة الحديدية" و"العصا السحرية". بحجة أنها تخشى أن يتم المس بتفوقها النوعي.

كما وصل التعاون الإماراتي الإسرائيلي إلى الفضاء، حيث قال شلومي سودري، المدير العام لقسم الفضاء في معهد الطيران والفضاء الإسرائيلية، لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عقب المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في دبي في سبتمبر/ أيلول الماضي إن هناك إمكانية للجيشين الإسرائيلي والإماراتي للتعاون في الفضاء.

وأضاف سودري عن التعاون الإماراتي الإسرائيلي المحتمل في الفضاء: "بشكل عام، نحن نعيش في خط موقف مماثل نسبيا في العالم. وهناك الكثير من الأشياء في الجوار التي تهم البلدين. لذلك هناك احتمال أن يتم مع الجيش الإماراتي".