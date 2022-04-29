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ملك البحرين يصدر مرسوما بالعفو عن 160 سجينا لم يشمل قيادات المعارضة

ملك البحرين يصدر مرسوما بالعفو عن 160 سجينا لم يشمل قيادات المعارضة
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بالعفو الخاص والإفراج عن 160 من السجناء المحكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

العالم - البحرين

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إن مرسوم العفو والإفراج، يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك، ولإتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع، والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بالبلاد"، حسب تعبيرها.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن المعتقلين السياسيين وقيادات المعارضة، وإدراجهم ضمن قوائم العفو الملكي العام، فيما طالبت "منظمة العفو الدولية"، حاكم البحرين الملك حمد، بالإفراج الفوري وغير المشروط؛ عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون، ووضع حد للعقوبات القاسية والجائرة بحق سجناء الرأي، والأمر بالإفراج الفوري عنهم، ومن دون قيد أو شرط.

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ملك البحرين يصدر مرسوما بالعفو عن 160 سجينا لم يشمل قيادات المعارضة

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