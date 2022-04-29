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ترامب يعود إلى منصته للتواصل الاجتماعي مع "هاشتاغ الزلة"

ترامب يعود إلى منصته للتواصل الاجتماعي مع
الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

بعد شهرين من الغياب، عاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الظهور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "Truth Social"، مع منشور يعود إلى زلة قديمة في "تويتر".

العالم-الامريكيتان

ونشر ترامب أول مشاركة له على المنصة منذ شهرين، وهي عبارة عن صورة له وهو ينظر إلى هاتفه بحديقة منتجعه في "Mar-a-Lago".

هذا ولدى ترامب أكثر من مليوني متابع على منصة "Truth Social"، وهو جزء بسيط من ذروة متابعيه في "تويتر" (أكثر من 88 مليونا)، وحصد منشوره "ReTruth-ed" (نسخة المنصة لإعادة التغريد) أكثر من 68000 إعادة نشر ونال 178000 إعجاب.

في حين أنه من غير الواضح سبب إدراج ترامب "هاشتاغ": "#Covfefe" في منشوره، إلا أنه يعود إلى تغريدة له من عام 2017، حيث أنه قد قام بتغريد الكلمة غير المنطقية بعد بضعة أشهر من رئاسته، في الساعات الأولى من يوم 31 مايو.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا تم إلغاء حظر حسابه.

ووفقا لـ"سي إن إن"، قصد ترامب في "زلته" الأولى عبر كتابة "Covfefe"، كتابة "تغطية" - كما هو الحال في "تغطية الصحافة السلبية المستمرة" - ولكن بدلا من ذلك كتب "covfefe" وضغط على "إرسال" على تغريدته قبل التدقيق الإملائي لها، في حين أنه عندما سئل السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في ذلك الوقت، شون سبايسر، فيما بعد، عما يعنيه ترامب بكلمة "covfefe"، قال: "إن الرئيس ومجموعة صغيرة من الناس يعرفون تماما ما كان يقصده".

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ترامب يعود إلى منصته للتواصل الاجتماعي مع "هاشتاغ الزلة"

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