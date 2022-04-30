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وزيرة الثقافة التونسية تبحث مع السفير الفرنسي تطوير العمل الثقافي بين البلدين

وزيرة الثقافة التونسية تبحث مع السفير الفرنسي تطوير العمل الثقافي بين البلدين
السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

ناقشت وزيرة الثقافة التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، خلال لقائها مع السفير الفرنسي في تونس أندري بارانت، سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وتطوير الشراكة الثنائية في قطاع الكتاب والتشجيع على الترجمة وتدريس اللغات.

العالم - تونس

وذكرت وزارة الثقافة التونسية، في بيان، أن الجانبين استعرضا أولويات التعاون ومنها تطوير العمل الثقافي في الجهات والمناطق الداخلية ودعم التكوين والتشجيع على الاحتراف في المجال الثقافي، إلى جانب أهمية تطوير الشراكة الثنائية.

كما ناقش اللقاء التحضير لمعرض "صلامبو" المزمع تنظيمه في أواخر العام الجاري بقرطاج، وهو مخصص للكاتب الفرنسي الشهير قوستاف فلوبار، الذي عاش فترة من حياته في تونس، حيث كتب عن قرطاج والحروب البونيقية في كتابه "صلامبو".

من ناحية أخرى، استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، الهيئة الجديدة لاتحاد الكتاب التونسيين برئاسة عادل خضر، بحضور عدد من قيادات الوزارة؛ للتعرف على الأعضاء الجدد وللاطلاع على مشاريعهم المستقبلية.

وتطرقت الجلسة إلى أطر تعزيز التواصل بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الكتاب التونسيين، من خلال مراجعة اتفاقية التعاون الموقعة سابقا وتعديل محتوياتها بهدف تغيير المفاهيم الشائعة والقطع مع صورة الكاتب النمطية.

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