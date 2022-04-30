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شاهد..عندما يلعن الصهاينة 'غولدا مائير'

السبت ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلح ان مسيرات يوم القدس العالمي جعل الصهانیه يلعنون رئيسة وزرائهم السابقة غولدا مائير.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد شلح في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: عندما يری العدو الصهيوني هذا البحر الهادر من الملايين من العرب والمسلمين والذين يمثلون موجات متتالية من البشر سببتها ايران، يهتفون باسم القدس هذا يغيض الاحتلال ويجعله يحسب الف حساب.

وأضاف شلح ان غولدا مائير عندما أحرق المسجد الاقصی قالت انني لم انم خوفاً من مجيئ العرب لنصرة الاقصی ولكنها تفاجأت بأن احداً لم يأت لنصرة الاقصی فنامت نومها العميق.

وتابع القيادي في حركة الجهاد الاسلامي:"بعد عام 2012، عندما ضربت المقاومة تل ابيب لعن الصهاينة غولدا مائير وقالوا انك وعدتينا بأن الكبار من الفلسطينيين يموتون والصغار ينسون".

وأكد ان مسيرات يوم القدس العالمي جعلت الهاينة يجددون اللعن علی غولدا مائير، لأن رهانهم علی نسيان الشعب الفلسطيني قد خاب والمارد الفلسطيني اليوم يقف علی قدميه وخلفه من الأمة ما يكفي ان شاء الله لحماية المسجد الاقصی".

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شاهد..عندما يلعن الصهاينة 'غولدا مائير'

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